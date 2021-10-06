Работодатели лезут в кредитные истории сотрудников

При приеме на работу каждый пятый работодатель проверяет кредитную историю соискателей. Но об этом знают только 10% опрошенных.
А у вас в компании есть такое условие?
Опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие 500 работодателей.
Результаты опроса следующие:
- 69% — не проверяют;
- 18% — проверяют всех соискателей;
- 3% проверяют, но только соискателей на определенные должности (руководители, материально ответственные лица, финансисты или юристы).
Как отмечает SuperJob, в том году проверяли закредитованность потенциальных работников только 13%, а два года назад — 5%.
Но проверяют работодатели тайно. Так как 75% опрошенных людей ответили, что ни разу не сталкивались с такой проверкой. И только 10% сказали, что их хоть раз проверяли при трудоустройстве по кредитной истории.
В этом опросе приняли участие 1,6 тыс. людей.