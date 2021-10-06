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Работодатели лезут в кредитные истории сотрудников

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При приеме на работу каждый пятый работодатель проверяет кредитную историю соискателей. Но об этом знают только 10% опрошенных.

А у вас в компании есть такое условие?

Опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие 500 работодателей.

Результаты опроса следующие:

  • 69% — не проверяют;
  • 18% — проверяют всех соискателей;
  • 3% проверяют, но только соискателей на определенные должности (руководители, материально ответственные лица, финансисты или юристы).

Как отмечает SuperJob, в том году проверяли закредитованность потенциальных работников только 13%, а два года назад — 5%.

Но проверяют работодатели тайно. Так как 75% опрошенных людей ответили, что ни разу не сталкивались с такой проверкой. И только 10% сказали, что их хоть раз проверяли при трудоустройстве по кредитной истории.

В этом опросе приняли участие 1,6 тыс. людей.

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