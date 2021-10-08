Депутаты пытаются вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Проект уже в Думе

С 2022 года планируют возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Законопроект с таким предложением накануне вечером внесен в Госдуму.
Авторы проекта — депутаты Ненецкого АО.
В пояснительной записке отмечается, что после отмены индексации в 2016 году число работающих пенсионеров значительно сократилось.
При этом многие не ушли с работы, а просто стали работать по серым схемам. Кто-то работает без официального оформления, кто-то — по чужим документам.
Происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства, бюджет недополучает взносы.
Реальной экономии от отмены индексации не произошло, констатируют авторы проекта.
В этой связи они предлагают вернуть людям право на индексацию.
Напомним, в этом году это уже далеко не первый законопроект с такими поправками.
Ранее в Госдуму было внесено несколько законопроектов об индексации пенсии:
- от ЛДПР;
- от СР;
- от КПРФ и депутатов Алтайского края;
- от депутатов Адыгеи;
- от депутатов Севастополя.