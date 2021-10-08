Депутаты пытаются вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Проект уже в Думе

С 2022 года планируют возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Законопроект с таким предложением накануне вечером внесен в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты Ненецкого АО.

В пояснительной записке отмечается, что после отмены индексации в 2016 году число работающих пенсионеров значительно сократилось.

При этом многие не ушли с работы, а просто стали работать по серым схемам. Кто-то работает без официального оформления, кто-то — по чужим документам.

Происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства, бюджет недополучает взносы.

Реальной экономии от отмены индексации не произошло, констатируют авторы проекта. В этой связи они предлагают вернуть людям право на индексацию.

Напомним, в этом году это уже далеко не первый законопроект с такими поправками.

Ранее в Госдуму было внесено несколько законопроектов об индексации пенсии: