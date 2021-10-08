Инспекторы в разгар отчетности продолжают удивлять. По несуществующей оплате в 64,5 тыс. руб. от неизвестного контрагента хотят провести за один день ВНП, для своих показателей. Обещают не доначислять, но звучит очень странно.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Вчера в срочном порядке по телефону вызвали в налоговую.

Там замначальника говорила о том, что мы неправильно отразили авансовый счёт-фактуру в 1 квартале 2018 года на сумма 65,4 тыс. руб. Что уточнёнку нам сдавать не надо.

Им надо заработать галочку, поэтому проведут у нас ВНП. Причём одним днём.

Чтоб не боялись, так как ничего не начислят.

Сегодня прилетело требование.

Честно скажу, что такое требование за многие годы работы вижу впервые. Подскажите, кто сталкивался».

В комментариях спросили, было ли неправильное отражение счет-фактуры на самом деле. Автор на это пишет:

«У нас такого счёта-фактуры вообще не было. На которую они ссылаются. Два месяца назад было требование по поводу этого счёта-фактуры. Я им подробно расписала, что такого нет, что под этим номером совсем другая сумма и другой контрагент».

Кроме того, и оплаты не было на ту сумму, о которой спросили налоговики.

По этому поводу почти единогласно посоветовали продублировать инспекторам письмо с прошлого раза. Что такого контрагента не было, сумма другая.

Требование тоже вызвало вопросы:

«Ну, я бы на такой запрос спрашивала по каждому пункту, что конкретно имеете в виду, поясните, не ясно. Там даже вопросы не сформулированы. Бред какой-то».

Вообще, очень странно все это выглядит.