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Налоговики начислили пени из-за смены адреса, которой не было

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Когда компания переезжает на другой адрес, могут появиться пени из-за путаницы с ОКТМО. Но как быть, если никакого переезда не было, а адрес в ЕГРЮЛ менялся из-за технической ошибки? Пени-то висят.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У клиента случилась жесть. Несколько месяцев назад скончался учредитель. Сейчас сын вступил в наследство и, получив выписку из налоговой, обнаружил, что у компании висят весьма приличные пени.

Налоговая пояснила, что компания якобы переезжала. Была по адресу улица А дом 1 корпус 1 квартира 1, стала улица Б дом 1 корпус 1 квартира 1. А ещё через какое-то время снова вернулась на улицу А в дом 1 корпус 1 квартиру 1. Менялись только улица и ОКТМО (!). Отсюда и пени.

В архивах компании никаких данных о переездах нет. Вот как вы полагаете, куда им? В городскую? Или сразу в прокуратуру?».

В комментариях посоветовали открыть выписку из ЕГРЮЛ и посмотреть, какие были изменения:

«В выписке из ЕГРЮЛ отражают все изменения. Смотрите там и запрашивайте сначала в регоргане по ГРН копии поданных документов».

Автор пишет, что в выписке есть запись об исправлении технической ошибки:

«Есть. Там написано, что была техническая ошибка. Что её поправили. Но пени висят».

Предложили писать жалобу:

«Жалобу в управление, но отправляйте по ТКС в свою ИФНС, опишите всю ситуацию, разберутся быстро».

Кроме того, пишут, что это может быть по вине Росреестра:

«Иногда Росреестр с адресами мутит и пишут о технических ошибках. Жалобу в налоговую, сослаться на записи в ЕГРЮЛ. У нас налоги терялись в одной налоговой при смене адреса, только ОКТМО поменялся, так их прога криво разносила и платежи, и начисления».

А еще вот такой вариант посоветовали:

«Когда вводили налог на имущество по кадастру, первые платежи сделали в свою налоговую. Потом спокойно перекинули не просто по ОКАТО (тогда ещё оно было), но и между налоговыми. Формулировка налоговой была такая: у нас единая налоговая система, обязательства перед ней вы выполнили в срок. Может, с этой стороны попробовать?».

В любом случае, если организация сама по себе адрес не меняла, пени явно незаконно навесили.

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