Налоговики начислили пени из-за смены адреса, которой не было

Когда компания переезжает на другой адрес, могут появиться пени из-за путаницы с ОКТМО. Но как быть, если никакого переезда не было, а адрес в ЕГРЮЛ менялся из-за технической ошибки? Пени-то висят.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«У клиента случилась жесть. Несколько месяцев назад скончался учредитель. Сейчас сын вступил в наследство и, получив выписку из налоговой, обнаружил, что у компании висят весьма приличные пени.
Налоговая пояснила, что компания якобы переезжала. Была по адресу улица А дом 1 корпус 1 квартира 1, стала улица Б дом 1 корпус 1 квартира 1. А ещё через какое-то время снова вернулась на улицу А в дом 1 корпус 1 квартиру 1. Менялись только улица и ОКТМО (!). Отсюда и пени.В архивах компании никаких данных о переездах нет. Вот как вы полагаете, куда им? В городскую? Или сразу в прокуратуру?».
В комментариях посоветовали открыть выписку из ЕГРЮЛ и посмотреть, какие были изменения:
«В выписке из ЕГРЮЛ отражают все изменения. Смотрите там и запрашивайте сначала в регоргане по ГРН копии поданных документов».Автор пишет, что в выписке есть запись об исправлении технической ошибки:
«Есть. Там написано, что была техническая ошибка. Что её поправили. Но пени висят».Предложили писать жалобу:
«Жалобу в управление, но отправляйте по ТКС в свою ИФНС, опишите всю ситуацию, разберутся быстро».Кроме того, пишут, что это может быть по вине Росреестра:
«Иногда Росреестр с адресами мутит и пишут о технических ошибках. Жалобу в налоговую, сослаться на записи в ЕГРЮЛ. У нас налоги терялись в одной налоговой при смене адреса, только ОКТМО поменялся, так их прога криво разносила и платежи, и начисления».А еще вот такой вариант посоветовали:
«Когда вводили налог на имущество по кадастру, первые платежи сделали в свою налоговую. Потом спокойно перекинули не просто по ОКАТО (тогда ещё оно было), но и между налоговыми. Формулировка налоговой была такая: у нас единая налоговая система, обязательства перед ней вы выполнили в срок. Может, с этой стороны попробовать?».В любом случае, если организация сама по себе адрес не меняла, пени явно незаконно навесили.