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Может ли IT-компания платить пониженные взносы при модификации чужих программ

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Рубрика Интернет и IT
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Если IT-компания модифицировала программу, разработанную другой фирмой, это учитывается для льготы по взносам и налогу на прибыль? К сожалению, Минфин не смог точно ответить на вопрос.

Для IT-компаний действуют льготные тарифы взносов и ставки налога на прибыль.

Налог (взнос)

 Ставка

Взносы на ОПС

 6 %

Взносы на ОМС

 0,1 %

Взносы на ОСС

 1,5 %

Налог на прибыль в федеральный бюджет

 3 %

Налог на прибыль в региональный бюджет

 0 %

Условия применения льгот:

  • численность не менее 7 человек;
  • наличие документа о госаккредитации;
  • доля доходов от реализации программ — 90 %.
Последнее условие вызывает больше всего вопросов.

С целью применения льготных ставок по налогу на прибыль и взносам в доле доходов ИТ-компания вправе учесть доходы от:

  • реализации разработанного ею программного обеспечения;
  • передачи на него исключительных прав;
  • предоставления прав его использования по лицензионным договорам.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/75256 от 16.09.2021.

А как быть, если фирма является правообладателем программного обеспечения, разработанного другой организацией, но модифицированного этой IT-фирмой?

Ответа на этот вопрос Минфин не знает и советует обратиться в Минцифры. Там должны разъяснить, относится ли модифицированное IT-организацией программное обеспечение к разработанному данной организацией программному обеспечению.

Напомним, ранее Минфин разъяснял, что в состав льготных доходов входят доходы от оказания услуг по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ, разработку или адаптацию, или модификацию которых фирма осуществляла.

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