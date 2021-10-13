Может ли IT-компания платить пониженные взносы при модификации чужих программ

Если IT-компания модифицировала программу, разработанную другой фирмой, это учитывается для льготы по взносам и налогу на прибыль? К сожалению, Минфин не смог точно ответить на вопрос.
Для IT-компаний действуют льготные тарифы взносов и ставки налога на прибыль.
Условия применения льгот:
|Налог (взнос)
|Ставка
|Взносы на ОПС
|6 %
|Взносы на ОМС
|0,1 %
|Взносы на ОСС
|1,5 %
|Налог на прибыль в федеральный бюджет
|3 %
|Налог на прибыль в региональный бюджет
|0 %
- численность не менее 7 человек;
- наличие документа о госаккредитации;
- доля доходов от реализации программ — 90 %.
С целью применения льготных ставок по налогу на прибыль и взносам в доле доходов ИТ-компания вправе учесть доходы от:Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/75256 от 16.09.2021.
- реализации разработанного ею программного обеспечения;
- передачи на него исключительных прав;
- предоставления прав его использования по лицензионным договорам.
А как быть, если фирма является правообладателем программного обеспечения, разработанного другой организацией, но модифицированного этой IT-фирмой?
Ответа на этот вопрос Минфин не знает и советует обратиться в Минцифры. Там должны разъяснить, относится ли модифицированное IT-организацией программное обеспечение к разработанному данной организацией программному обеспечению.Напомним, ранее Минфин разъяснял, что в состав льготных доходов входят доходы от оказания услуг по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ, разработку или адаптацию, или модификацию которых фирма осуществляла.
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