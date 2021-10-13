Может ли IT-компания платить пониженные взносы при модификации чужих программ

Если IT-компания модифицировала программу, разработанную другой фирмой, это учитывается для льготы по взносам и налогу на прибыль? К сожалению, Минфин не смог точно ответить на вопрос.

Для IT-компаний действуют льготные тарифы взносов и ставки налога на прибыль.

Налог (взнос) Ставка Взносы на ОПС 6 % Взносы на ОМС 0,1 % Взносы на ОСС 1,5 % Налог на прибыль в федеральный бюджет 3 % Налог на прибыль в региональный бюджет 0 %

Условия применения льгот:

численность не менее 7 человек;

наличие документа о госаккредитации;

доля доходов от реализации программ — 90 %.

Последнее условие вызывает больше всего вопросов.

С целью применения льготных ставок по налогу на прибыль и взносам в доле доходов ИТ-компания вправе учесть доходы от: реализации разработанного ею программного обеспечения;

передачи на него исключительных прав;

предоставления прав его использования по лицензионным договорам.

А как быть, если фирма является правообладателем программного обеспечения, разработанного другой организацией, но модифицированного этой IT-фирмой?

Ответа на этот вопрос Минфин не знает и советует обратиться в Минцифры. Там должны разъяснить, относится ли модифицированное IT-организацией программное обеспечение к разработанному данной организацией программному обеспечению.

Напомним, ранее Минфин разъяснял , что в состав льготных доходов входят доходы от оказания услуг по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ,