Налоговики хотят отслеживать чаевые самозанятых

Самозанятым в приложении «Мой налог» предложили пройти опрос. Налоговики интересуются их чаевыми.

Оповещение выглядит вот так:

Налоговики предлагают пройти опрос для развития функционала приложения.

Опрос можно пройти тут.

Там всего три вопроса:

А как вы считаете, зачем налоговикам такая информация?

Да и Силуанов сказал, что в ближайшие три года никаких изменений в части НДФЛ не планируется. Правда, он говорил о ставках налога, но все же.

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