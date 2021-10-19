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Налоговики хотят отслеживать чаевые самозанятых

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятым в приложении «Мой налог» предложили пройти опрос. Налоговики интересуются их чаевыми.

Оповещение выглядит вот так:

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Налоговики предлагают пройти опрос для развития функционала приложения.

Опрос можно пройти тут.

Там всего три вопроса:

  1. Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?
  2. Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?
  3. Хотите ли вы, чтобы приложение «Мой налог» имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?

А как вы считаете, зачем налоговикам такая информация?

Ведь чаевые не облагаются НДФЛ. Об этом говорил Минфин еще в 2019 году. Если клиенты напрямую перечисляют деньги физлицу, то чаевые не облагаются НДФЛ на основании п. 18.1 статьи 217 НК.

Да и Силуанов сказал, что в ближайшие три года никаких изменений в части НДФЛ не планируется. Правда, он говорил о ставках налога, но все же.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

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