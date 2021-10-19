Налоговики хотят отслеживать чаевые самозанятых

Самозанятым в приложении «Мой налог» предложили пройти опрос. Налоговики интересуются их чаевыми.
Оповещение выглядит вот так:
Налоговики предлагают пройти опрос для развития функционала приложения.
Опрос можно пройти тут.
Там всего три вопроса:
- Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?
- Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?
- Хотите ли вы, чтобы приложение «Мой налог» имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?
А как вы считаете, зачем налоговикам такая информация?
Ведь чаевые не облагаются НДФЛ. Об этом говорил Минфин еще в 2019 году. Если клиенты напрямую перечисляют деньги физлицу, то чаевые не облагаются НДФЛ на основании п. 18.1 статьи 217 НК.
Да и Силуанов сказал, что в ближайшие три года никаких изменений в части НДФЛ не планируется. Правда, он говорил о ставках налога, но все же.
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