Бизнес ждет компенсацию за нерабочие дни в ноябре

Потери бизнеса в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября должны компенсировать власти, считает Титов.

«Прямо сейчас решается вопрос о новом „мягком локдауне“. В этой связи самый главный и острый вопрос — как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери», — отреагировал бизнес-омбудсмен на предложение Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.

Борис Титов напомнил, что в 2020 году власти уже вводили нерабочие дни и работу на удаленке. Но всячески помогали компаниям: выдавали субсидии, льготные кредиты и давали отсрочку на уплату налогом.

«Осенью 2021 года экономическая и бюджетная ситуация принципиально иная, и бизнес просто не поймет, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи.

Моя четкая позиция, как омбудсмена: все дополнительные выходные, все дополнительные ограничения должны вводиться официальными постановлениями той инстанции, на которую возложено регулирование борьбы с коронавирусом».

Вчера, 19 ноября, после предложения Татьяны Голиковой о нерабочих днях Мишустин попросил продумать новые меры для поддержки бизнеса, если такое решение все-таки примут. Бизнесмены негативно отреагировали на сообщение о возможных нерабочих днях.