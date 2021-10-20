Бухгалтеры советуют не увольнять сотрудника за прогулы, который не хочет отрабатывать две недели перед увольнением. Потому что он потом принесет больничный и пойдет в суд. Советуют разойтись мирно.
Спросил наш подписчик.
«Подскажите, как уволить за прогул? Сотрудник не хочет отрабатывать две недели. На работу по факту не выходит. Какой алгоритм действий работодателя?».
В комментариях кто-то спрашивает, в чем ценность такого сотрудника, что нельзя уволить одним днем.
А кроме того, в комментариях посоветовали такой порядок действий:
«Выслать телеграммой вызов на работу. Зафиксировать невыход. И так три дня. Потом уволить за прогул. Телеграммой вызвать для получения трудовой и расчёта. Не явится. Выслать трудовую заказным ценным письмом. Деньги расчётные на карту. И все».
Однако в этом, казалось бы, безупречном порядке нашли большой изъян. А именно, что делать, если потом от такого работника прилетит исковое — мол, вот больничный, лежал в больнице, телеграмму сразу не увидел, требую компенсировать моральный вред.
На это посоветовали звонить в ФСС и выяснять, есть ли больничный. Но у других комментаторов возникли сомнения, что там вообще такую информацию дадут. Еще советуют проконсультироваться в трудовой инспекции.
А в итоге все пришли к мнению, что за 14 дней правильно провести все процедуры для увольнения по статье вряд ли кто успеет. А потому, раз уж решил сотрудник уволиться — его стоит просто отпустить и не морочиться.
Правда, кто мешает попробовать с ним договориться и одним днем уволить? Или отправить в отпуск на эти две недели?
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