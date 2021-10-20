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📃 Увольняйте прогульщика аккуратно, чтобы потом не налететь на штрафы

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Бухгалтеры советуют не увольнять сотрудника за прогулы, который не хочет отрабатывать две недели перед увольнением. Потому что он потом принесет больничный и пойдет в суд. Советуют разойтись мирно.

Спросил наш подписчик.

«Подскажите, как уволить за прогул? Сотрудник не хочет отрабатывать две недели. На работу по факту не выходит. Какой алгоритм действий работодателя?».

В комментариях кто-то спрашивает, в чем ценность такого сотрудника, что нельзя уволить одним днем.

Просто так уволить за прогул нельзя — нужно в точности соблюдать процедуру, иначе работник потом пойдет жаловаться и судиться. Как правильно все оформить — смотрите в онлайн-курсе «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов».

А кроме того, в комментариях посоветовали такой порядок действий:

«Выслать телеграммой вызов на работу. Зафиксировать невыход. И так три дня. Потом уволить за прогул. Телеграммой вызвать для получения трудовой и расчёта. Не явится. Выслать трудовую заказным ценным письмом. Деньги расчётные на карту. И все».

Однако в этом, казалось бы, безупречном порядке нашли большой изъян. А именно, что делать, если потом от такого работника прилетит исковое — мол, вот больничный, лежал в больнице, телеграмму сразу не увидел, требую компенсировать моральный вред. 

На это посоветовали звонить в ФСС и выяснять, есть ли больничный. Но у других комментаторов возникли сомнения, что там вообще такую информацию дадут. Еще советуют проконсультироваться в трудовой инспекции.

А в итоге все пришли к мнению, что за 14 дней правильно провести все процедуры для увольнения по статье вряд ли кто успеет. А потому, раз уж решил сотрудник уволиться — его стоит просто отпустить и не морочиться.

Правда, кто мешает попробовать с ним договориться и одним днем уволить? Или отправить в отпуск на эти две недели?

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