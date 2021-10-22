Бухгалтеры, как вы будете работать с 1 по 3 ноября?

Большинство бухгалтеров в Москве собрались работать с 1 по 3 ноября, поскольку идет отчетность. «Клерк» хочет выяснить, на удаленке, или в офисах.

Спросил наш подписчик.

«Коллеги, вы работаете 1-3 ноября в Москве? Наши что то мнутся, ни да ни нет, хочется понять температуру в целом».

Большинство комментаторов пишут — будут работать. А кто не будут, те буду на удаленке отчетность сдавать. А если уже все сдали, все равно будут на удаленке.

С учетом, что нерабочие дни добавили головной боли с зарплатами, налогами и табелями — стоит посмотреть курс « Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники ».

Кроме того, прозвучало мнение опрос сделать — и мы просим вас потыкать в него:

Читайте, когда отвечать на требования налоговой, если они прилетят в локдаун.