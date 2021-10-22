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Бухгалтеры, как вы будете работать с 1 по 3 ноября?

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Рубрика Бухгалтерия
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Большинство бухгалтеров в Москве собрались работать с 1 по 3 ноября, поскольку идет отчетность. «Клерк» хочет выяснить, на удаленке, или в офисах.

Спросил наш подписчик.

«Коллеги, вы работаете 1-3 ноября в Москве? Наши что то мнутся, ни да ни нет, хочется понять температуру в целом».

Большинство комментаторов пишут — будут работать. А кто не будут, те буду на удаленке отчетность сдавать. А если уже все сдали, все равно будут на удаленке.

С учетом, что нерабочие дни добавили головной боли с зарплатами, налогами и табелями — стоит посмотреть курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники».

Кроме того, прозвучало мнение опрос сделать — и мы просим вас потыкать в него:

Читайте, когда отвечать на требования налоговой, если они прилетят в локдаун.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

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