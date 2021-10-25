Стоит ли бухгалтеру становиться кадровиком? И за какие деньги?

На бухгалтера часто вешают работу кадровика — по мнению работодателей, это вообще одно и то же. Однако стоит ли бухгалтеру браться за работу, если там больше возни с кадрами, так еще и иностранцы? И сколько брать за это денег?

Спрашивает наш подписчик.

«Предложили вести бухгалтерию ИП (Москва) на удалёнке, УСН 6%, планируется до 70-90 рабочих из Казахстана, сдельная зарплата. Плюс пятеро россиян. Сколько можно запросить за такой объем работы? Предполагаю, что прием работников хотят повесить на бухгалтера».

Мнение в комментариях — эта работа скорее для кадровика.

Советуют не меньше сотни просить:

«100 тыс. можно, если ещё и удаленка, работников из Казахстана принимаете, как и граждан РФ. 50 за кадровика и 50 за буха».

По поводу иностранцев напомнили, что там нужно МВД уведомлять, плюс правила валютного контроля (зарплату только на карту).

А общее мнение — что вообще не нужно за это браться.