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Стоит ли бухгалтеру становиться кадровиком? И за какие деньги?

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Рубрика Кадры
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На бухгалтера часто вешают работу кадровика — по мнению работодателей, это вообще одно и то же. Однако стоит ли бухгалтеру браться за работу, если там больше возни с кадрами, так еще и иностранцы? И сколько брать за это денег?

Спрашивает наш подписчик.

«Предложили вести бухгалтерию ИП (Москва) на удалёнке, УСН 6%, планируется до 70-90 рабочих из Казахстана, сдельная зарплата. Плюс пятеро россиян. Сколько можно запросить за такой объем работы? Предполагаю, что прием работников хотят повесить на бухгалтера».

Мнение в комментариях — эта работа скорее для кадровика.

Функции кадровика часто вешают на бухгалтера, а потому эти знания никогда не будут лишними. Смотрите авторский курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».

Советуют не меньше сотни просить:

«100 тыс. можно, если ещё и удаленка, работников из Казахстана принимаете, как и граждан РФ. 50 за кадровика и 50 за буха».

По поводу иностранцев напомнили, что там нужно МВД уведомлять, плюс правила валютного контроля (зарплату только на карту).

А общее мнение — что вообще не нужно за это браться.

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