Налоговики требуют 6-НДФЛ с компаний без сотрудников. Очередной сбой?

Компании без сотрудников снова массово получают требования по сдаче 6-НДФЛ. А бухгалтеры спорят, что проще — подать или отписаться.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, а что-то менялось? Если нет выплат физикам, то 6-НДФЛ же не сдаем? Что-то сразу по куче организаций пришли требования, что не сдано за полугодия. Хотя и за 1 квартал не сдавали».

Отправить 6-НДФЛ с нулями — 5 минут. Отписаться, что не обязаны — минут 20, если нет готового шаблона. И правильнее все-таки отписаться.

А когда бухгалтеру работать? Если постоянно растет снежный ком проблем, требований, отписок и другой текучки. Смотрите авторский курс « Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники ».

В комментариях пишут, что просто отписываются:

«Мне тоже по двум компаниям прилетели. Только не в виде требований, а в виде уведомлений, но с угрозами санкций за не сдачу. Ответила письмом, что нет налогооблагаемой базы и налога тоже. И потому нет обязанности по подаче декларации».

А еще прозвучало мнение — что проще отправить налоговикам эту ненужную 6-НДФЛ, чем с ними бодаться в отчетный период.

Кстати, это далеко не первый случай: