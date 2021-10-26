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Налоговики требуют 6-НДФЛ с компаний без сотрудников. Очередной сбой?

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Рубрика 6-НДФЛ
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Компании без сотрудников снова массово получают требования по сдаче 6-НДФЛ. А бухгалтеры спорят, что проще — подать или отписаться.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, а что-то менялось? Если нет выплат физикам, то 6-НДФЛ же не сдаем? Что-то сразу по куче организаций пришли требования, что не сдано за полугодия. Хотя и за 1 квартал не сдавали».

Отправить 6-НДФЛ с нулями — 5 минут. Отписаться, что не обязаны — минут 20, если нет готового шаблона. И правильнее все-таки отписаться.

А когда бухгалтеру работать? Если постоянно растет снежный ком проблем, требований, отписок и другой текучки. Смотрите авторский курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники».

В комментариях пишут, что просто отписываются:

«Мне тоже по двум компаниям прилетели. Только не в виде требований, а в виде уведомлений, но с угрозами санкций за не сдачу. Ответила письмом, что нет налогооблагаемой базы и налога тоже. И потому нет обязанности по подаче декларации».

А еще прозвучало мнение — что проще отправить налоговикам эту ненужную 6-НДФЛ, чем с ними бодаться в отчетный период.

Кстати, это далеко не первый случай:

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