Налоговики требуют 6-НДФЛ с компаний без сотрудников. Очередной сбой?

Компании без сотрудников снова массово получают требования по сдаче 6-НДФЛ. А бухгалтеры спорят, что проще — подать или отписаться.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги, а что-то менялось? Если нет выплат физикам, то 6-НДФЛ же не сдаем? Что-то сразу по куче организаций пришли требования, что не сдано за полугодия. Хотя и за 1 квартал не сдавали».
Отправить 6-НДФЛ с нулями — 5 минут. Отписаться, что не обязаны — минут 20, если нет готового шаблона. И правильнее все-таки отписаться.
В комментариях пишут, что просто отписываются:
«Мне тоже по двум компаниям прилетели. Только не в виде требований, а в виде уведомлений, но с угрозами санкций за не сдачу. Ответила письмом, что нет налогооблагаемой базы и налога тоже. И потому нет обязанности по подаче декларации».
А еще прозвучало мнение — что проще отправить налоговикам эту ненужную 6-НДФЛ, чем с ними бодаться в отчетный период.
Кстати, это далеко не первый случай:
- Налоговики требуют 6-НДФЛ по фирмам-нулевкам. Сдать или не сдать?
- Компании-нулевки должны сдавать 6-НДФЛ. Так считают налоговики.
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