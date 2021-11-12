⚖️ Декретнице на удаленке надо выплачивать пособие по уходу за ребенком, даже если она работает 7 часов в день

Декретница может работать неполный рабочий день и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Даже если рабочий день сокращен всего на час. Но при условии, что половина рабочего времени — на удаленке. Свежий пример из судебной практики.

ФСС отказалась выплачивать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, так как у женщины рабочий день был сокращен только на час.

Суд отметил, что по факту декретница работала в период ухода за ребенком 7 часов в день. Но, 4 часа — на рабочем месте, 3 часа — на удаленке.

Такой формат работы не мешает женщине работать и ухаживать за ребенком одновременно. Поэтому пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — положено.

Постановление АС Восточно-Сибирского округа по делу № А19-4915/2021 — тут.