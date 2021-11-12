Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚖️ Декретнице на удаленке надо выплачивать пособие по уходу за ребенком, даже если она работает 7 часов в день

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Детские пособия
Версия для печати

Декретница может работать неполный рабочий день и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Даже если рабочий день сокращен всего на час. Но при условии, что половина рабочего времени — на удаленке. Свежий пример из судебной практики.

ФСС отказалась выплачивать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, так как у женщины рабочий день был сокращен только на час.

Суд отметил, что по факту декретница работала в период ухода за ребенком 7 часов в день. Но, 4 часа — на рабочем месте, 3 часа — на удаленке.

Такой формат работы не мешает женщине работать и ухаживать за ребенком одновременно. Поэтому пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — положено.

Постановление АС Восточно-Сибирского округа по делу № А19-4915/2021 — тут.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: нюансы расчета по новым правилам.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить