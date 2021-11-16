💸 Налоговики жалуются на «голый» оклад. Но про ДОПы и СМС умалчивают

Все любят обсуждать свою зарплату. И налоговики — не исключение. Но почему-то обычно они жалуются на оклад, при этом не говоря про допвыплаты и премии.

Такое обсуждение мы подсмотрели в одной группе в сети:

«Поговорим о зарплате? В СПб зам начальника отдела в МИ ФНС получает 18 с копейками. Это я о з/п! А остальное — что подадут господа! Про инспекторский состав я молчу, и так понятно, что меньше».

Мнение комментаторов разделились

зарплата маленькая; почему бы не считать средний заработок, а не только оклад.

А кто-то подметил, что это норма для большинства организаций:

«Сейчас везде оклад маленький, а потом надбавки, премии... У судей тоже оклад тощий, а в итоге, думаю, знаете, что очень прилично. Справку 2-НДФЛ в студию, а годовой доход на 12 месяцев мы сами разделим».

Другие же заступились за тех, кто реально получает

«Голая зарплата маленькая, похожа на пенсию, но ведь средняя уже похожа на зарплату. В итоге средняя зарплата за год у обычных инспекторов 40-50 тыс. чистыми. А ведь есть кто реально зарплату 18 тыс. получает безо всяких премий».

А один комментатор отметилв зарплате налоговиков:

«То, что она неравномерная — это большой минус. Но попробуйте поискать работу и через пять собеседований пройти, где вам будут предлагать не больше 20 тыс. рублей без вычета НДФЛ».

А какая у вас зарплата, друзья? Потыкайте опрос.