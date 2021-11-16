💸 Налоговики жалуются на «голый» оклад. Но про ДОПы и СМС умалчивают

Все любят обсуждать свою зарплату. И налоговики — не исключение. Но почему-то обычно они жалуются на оклад, при этом не говоря про допвыплаты и премии.
Такое обсуждение мы подсмотрели в одной группе в сети:
«Поговорим о зарплате? В СПб зам начальника отдела в МИ ФНС получает 18 с копейками. Это я о з/п! А остальное — что подадут господа! Про инспекторский состав я молчу, и так понятно, что меньше».Мнение комментаторов разделились на два типа:
- зарплата маленькая;
- почему бы не считать средний заработок, а не только оклад.
«Сейчас везде оклад маленький, а потом надбавки, премии... У судей тоже оклад тощий, а в итоге, думаю, знаете, что очень прилично. Справку 2-НДФЛ в студию, а годовой доход на 12 месяцев мы сами разделим».Другие же заступились за тех, кто реально получает только оклад, без премий:
«Голая зарплата маленькая, похожа на пенсию, но ведь средняя уже похожа на зарплату. В итоге средняя зарплата за год у обычных инспекторов 40-50 тыс. чистыми. А ведь есть кто реально зарплату 18 тыс. получает безо всяких премий».А один комментатор отметил основной «минус» в зарплате налоговиков:
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