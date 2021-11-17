Самозанятые могли бы обучать искусственный интеллект. Но в итоге работают курьерами

Чаще всего самозанятые оказывают услуги репетиторов, мастеров на час и копирайтеров. А специалисты сервиса «СберУслуги» собрали для них топ-5 неочевидных профессий.

В них вошли:

специалист по созданию чат-ботов — не только для соцсетей и мессенджеров, но и для сайтов;

садовод;

разработчик 3D-моделей — для игровой индустрии, для автопрома, строительства, медицина, даже для ювелирки;

повар;

разметчик данных — специалист, который обучает искусственный интеллект.

Чаще всего же, по данным сервиса, плательщики НПД оказывают услуги по написанию текстов (копирайтинг), репетиторству, или мелкому ремонту (мастер на час).

Если же заглянуть на HH.ru, там по слову «самозанятый» выдает 14809 вариантов, и большей частью — это курьер, либо с собственным автомобилем, либо просто курьер.

Кроме того, попадались вакансии «комплектовщик заказов», «кладовщик» и «монтажник».

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