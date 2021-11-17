Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Самозанятые могли бы обучать искусственный интеллект. Но в итоге работают курьерами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

Чаще всего самозанятые оказывают услуги репетиторов, мастеров на час и копирайтеров. А специалисты сервиса «СберУслуги» собрали для них топ-5 неочевидных профессий.

В них вошли:

  • специалист по созданию чат-ботов — не только для соцсетей и мессенджеров, но и для сайтов;
  • садовод;
  • разработчик 3D-моделей — для игровой индустрии, для автопрома, строительства, медицина, даже для ювелирки;
  • повар;
  • разметчик данных — специалист, который обучает искусственный интеллект.

Чаще всего же, по данным сервиса, плательщики НПД оказывают услуги по написанию текстов (копирайтинг), репетиторству, или мелкому ремонту (мастер на час).

Самозанятым доступны не все виды профессий. Что выбрать именно в вашем случае? Смотрите онлайн-курс «Как выбрать налоговый режим и форму бизнеса. Сравниваем ИП, самозанятых и ООО».

Если же заглянуть на HH.ru, там по слову «самозанятый» выдает 14809 вариантов, и большей частью — это курьер, либо с собственным автомобилем, либо просто курьер.

1

Кроме того, попадались вакансии «комплектовщик заказов», «кладовщик» и «монтажник».

1

Читайте на «Клерке»:

Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!

Ответ за 24 часа (обычно раньше).

Вся информация про безлимитные консультации здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить