С возвращенного аванса платить УСН не надо

Если предпринимателю на «доходной» УСН контрагент вернул предоплату при расторжении договора купли-продажи, платить 6% с этой суммы не надо, сказали в Минфине.
Такой ответ дало министерство в письме от 12 октября 2021 года.
Возвращенный аванс не признается доходом от предпринимательской деятельности по смыслу ст. 249 НК. Поэтому эта сумма не облагается налогом.
Доходы ИП, с которых уплачивается налог, связаны с продажей товаров или оказанием услуг. А возвращенный аванс при расторжении договора купли-продажи никак не признается доходом от предпринимательской деятельности.
Значит возвращенная предоплата не включается в налогооблагаемую базу.
Доходные упрощенцы должны хранить документы на расходы. Разъяснение налоговиков.
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