С возвращенного аванса платить УСН не надо

Если предпринимателю на «доходной» УСН контрагент вернул предоплату при расторжении договора купли-продажи, платить 6% с этой суммы не надо, сказали в Минфине.

Такой ответ дало министерство в письме от 12 октября 2021 года.

Возвращенный аванс не признается доходом от предпринимательской деятельности по смыслу ст. 249 НК. Поэтому эта сумма не облагается налогом.

Доходы ИП, с которых уплачивается налог, связаны с продажей товаров или оказанием услуг. А возвращенный аванс при расторжении договора купли-продажи никак не признается доходом от предпринимательской деятельности.

Значит возвращенная предоплата не включается в налогооблагаемую базу.

Доходные упрощенцы должны хранить документы на расходы. Разъяснение налоговиков.

Ваша компания на «доходной» УСН? А храните ли вы документы по расходам?