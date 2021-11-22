Налоговики отменят все декларации. А 3-НДФЛ — уже к 2024 году

Переход на ЭДО помогает налоговикам видеть доходы и расходы. Заполнение деклараций и отчетности — это лишние издержки как для людей, так и для бизнеса. Поэтому налоговики хотят постепенно отказаться от всей отчетности, сказал глава ФНС.
А отменить 3-НДФЛ планируется уже к 2024 году.Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров:
«Мы пытаемся сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно. По сути, мы рассматриваем это как наш вклад в конкурентоспособность нашей страны и нашей экономики — убрать издержки с плеч налогоплательщиков.
«В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — сказал Егоров.Сейчас налоговая уже начала отказываться от 3-НДФЛ при оформлении имущественного и инвестиционного вычетов. Достаточно только подать заявление на вычет по НДФЛ.
Например, при покупке квартиры в ипотеку человеку даже не надо будет подавать заявление с 2022 года. Банки будут сами передавать информацию, которая нужна для оформления вычета.А для малого бизнеса на упрощенке с 2022 году будет действовать новый спецрежим — АУСН. Налоговики сами рассчитают сумму налогов за компанию или ИП.
Подробнее про АУСН — тут.Цитаты по «РБК».