Налоговики отменят все декларации. А 3-НДФЛ — уже к 2024 году

Переход на ЭДО помогает налоговикам видеть доходы и расходы. Заполнение деклараций и отчетности — это лишние издержки как для людей, так и для бизнеса. Поэтому налоговики хотят постепенно отказаться от всей отчетности, сказал глава ФНС.

А отменить 3-НДФЛ планируется уже к 2024 году.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров

«Мы пытаемся сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно. По сути, мы рассматриваем это как наш вклад в конкурентоспособность нашей страны и нашей экономики — убрать издержки с плеч налогоплательщиков.

Ведение налогового учета, заполнение налоговых деклараций, безусловно, можно отнести к такого рода издержкам».

Сначала ФНС

«В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — сказал Егоров.

Сейчас налоговая уже начала отказываться от 3-НДФЛ при оформлении имущественного и инвестиционного вычетов. Достаточно только подать заявление на вычет по НДФЛ.

Например, при покупке квартиры в ипотеку человеку даже не надо будет подавать заявление с 2022 года. Банки будут сами передавать информацию , которая нужна для оформления вычета.

А для малого бизнеса на упрощенке с 2022 году будет действовать новый спецрежим —. Налоговики сами рассчитают сумму налогов за компанию или ИП.

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