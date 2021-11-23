Либо возместить 11 миллионов плюс штраф, либо реальный срок. Что ждет бухгалтеров?

Бухгалтеры, которые украли бюджетные деньги, могут рассчитывать на условное наказание. Но только если полностью возместят ущерб, выплатят штраф, и если будут смягчающие обстоятельства. Либо срок будет реальный, считает адвокат.

Вчера на «Клерке» писали об уголовном деле против пяти бухгалтеров, которые при помощи «мертвых душ» присвоили 11 миллионов рублей бюджетных денег.

Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.

«Это такая категория дел, которая, к сожалению, сейчас распространена, когда „мертвые души“ становятся дополнительным источником для получения зарплаты.

В медицине, в образовании очень маленькие зарплаты. И для того, чтобы окупить хоть как-то тот объем работы, который фактически выполняют люди, часто руководители, иногда вместе с бухгалтерией, принимают решение о том, что будут включать в штат дополнительных сотрудников. Обычно это родственники, знакомые. Их трудоустраивают, им начисляют заработную плату.

К сожалению, в масштабах таких небольших зарплат, люди не считают это общественно-опасным противоправным деянием. Они думают, что 15-20 тысяч рублей — это не такие большие деньги. Но в итоге, за несколько лет в сумме накапливается более миллиона. Это — часть 4 статьи 159 УК.

Здесь, конечно, встает вопрос о том, что ущерб придется возместить в полном размере, потому что деньги бюджетные. Если нет смягчающих обстоятельств, нет возмещения ущерба — будет сложно рассчитывать на условное наказание, срок будет реальный. Если судят впервые — 3-4 года лишения свободы.

При наличии смягчающих обстоятельств, признании вины, возмещении ущерба, возможно, будет назначено минимальное наказание: год-два условно или штраф. Но для этого нужны деньги — тот же штраф будет около миллиона рублей, и возместить нужно будет большую сумму. Вопрос в том, смогут ли люди такие деньги найти».