Если банк советует онлайн-кассу — лучше изучите ее подробнее. Или обратитесь к спецу

Малому бизнесу вместе с открытием расчетного счета банки часто предлагают и онлайн-кассу завести. К сожалению, эти кассы могут быть не самыми современными, просто они хорошо работают с ПО конкретного банка. И спешить тут не стоит.

Спрашивает наш подписчик.

«ООО действует как агент за агентское вознаграждение, в кассе эту функцию прописали. Сумма поступает полная, сейчас в WEB кассе я прописываю ИНН и наименование принципала ручками. Сейчас купили стационарную кассу эквайринг, и как делать это в ней. Принципалы — разные, ручками бить никто не будет.

Как быть? Обязательно ли бить данные принципала? Банк приедет настраивать номенклатуру и пишет что их вариант автоматической фискализации не поддерживает агентские схемы, почему? Это только у них так? Рекомендуют потом пробивать чеки на WEB-кассе вручную, где можно прописать все необходимые нюансы, но ведь это же задвоение...

Что делать, подскажите пожалуйста».

В комментарии пришла Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

«Во-первых, при регистрации ККТ в кассе должен быть проставлен признак „агент“. Во-вторых, если ваша касса не интегрирована с ПО, то можно в Личном кабинете ККТ настроить агентскую схему».

Она пишет, что для более точного ответа нужна модель кассы. Автор ответила, что у них Paymob.

«Техподдержка говорит, что она стандартная и не имеет агентской схемы. И они не могут настроить. Уже думаем ее снять с учёта и сдать и купить „Эвотор“».

Яна Барихашвили ответила, что у «Эвотор» даже приложение есть «Агентская схема». Но если менять кассу — пропадут деньги, которые уплатили за ФН и ОФД, поскольку в новой кассе они тоже будут новые.

Автор пишет, что кассу ей посоветовал банк. По мнению эксперта, банки часто советую те кассы, которые с их ПО работают, и не обращают внимание на такие тонкости. И заодно советует сразу выбирать кассу с поддержкой ФФД 1.2.