Коммерческие фирмы могут устанавливать любые зарплаты. Главное, чтобы не меньше МРОТ

Начиная с 1992 года размер зарплаты работников коммерческих фирм устанавливается работодателями самостоятельно за счет собственных средств с учетом мнения профсоюзов.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-1/ООГ-10634 от 10.11.2021.

Зарплата указывается в трудовом договоре. При этом она не должна быть меньше МРОТ. Если есть районный коэффициент, он начисляется уже сверх МРОТ.

Если работник отработал неполный месяц, например, из-за отпуска, то оплата его труда производится пропорционально отработанному им времени. Работникам, принятым на работу, например, на 0,5 ставки, зарплата начисляется пропорционально от зарплаты на полную ставку.

Важно! При этом в пересчете на полную ставку зарплата должна быть не ниже МРОТ.

Напомним, что в регионах может устанавливаться своя минималка. Если она есть, значит платить надо не меньше региональной МЗП. Например, в Санкт-Петербурге недавно приняли МЗП на 2022 год — 21 500 руб.