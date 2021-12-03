Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Коммерческие фирмы могут устанавливать любые зарплаты. Главное, чтобы не меньше МРОТ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

Начиная с 1992 года размер зарплаты работников коммерческих фирм устанавливается работодателями самостоятельно за счет собственных средств с учетом мнения профсоюзов.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-1/ООГ-10634 от 10.11.2021.

Зарплата указывается в трудовом договоре. При этом она не должна быть меньше МРОТ. Если есть районный коэффициент, он начисляется уже сверх МРОТ.

Если работник отработал неполный месяц, например, из-за отпуска, то оплата его труда производится пропорционально отработанному им времени.

Работникам, принятым на работу, например, на 0,5 ставки, зарплата начисляется пропорционально от зарплаты на полную ставку.

Важно! При этом в пересчете на полную ставку зарплата должна быть не ниже МРОТ.

Напомним, что в регионах может устанавливаться своя минималка. Если она есть, значит платить надо не меньше региональной МЗП. Например, в Санкт-Петербурге недавно приняли МЗП на 2022 год — 21 500 руб.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить