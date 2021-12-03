Коммерческие фирмы могут устанавливать любые зарплаты. Главное, чтобы не меньше МРОТ

Начиная с 1992 года размер зарплаты работников коммерческих фирм устанавливается работодателями самостоятельно за счет собственных средств с учетом мнения профсоюзов.
Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-1/ООГ-10634 от 10.11.2021.
Зарплата указывается в трудовом договоре. При этом она не должна быть меньше МРОТ. Если есть районный коэффициент, он начисляется уже сверх МРОТ.
Если работник отработал неполный месяц, например, из-за отпуска, то оплата его труда производится пропорционально отработанному им времени.
Работникам, принятым на работу, например, на 0,5 ставки, зарплата начисляется пропорционально от зарплаты на полную ставку.
Важно! При этом в пересчете на полную ставку зарплата должна быть не ниже МРОТ.
Напомним, что в регионах может устанавливаться своя минималка. Если она есть, значит платить надо не меньше региональной МЗП. Например, в Санкт-Петербурге недавно приняли МЗП на 2022 год — 21 500 руб.
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