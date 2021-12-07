Принят закон о МРОТ на 2022 год

С 1 января 2022 года МРОТ будет 13 890 рублей.
Опубликован Федеральный закон № 406-ФЗ от 06.12.2021.
Таким образом по сравнению с 2021 годом МРОТ вырос на 1 098 рублей.
Сначала МРОТ собирались увеличить на 6,4 % до 13 617 рублей. Эта цифра была в законопроекте, внесенном в Думу.
Но президент поручил провести индексацию на 8,6 % до 13 890 рублей.
Как изменится минимальная сумма больничного в 2022 году в связи с новым МРОТ — читайте здесь.
В регионах может устанавливаться своя минималка. Если она есть, значит платить надо не меньше региональной МЗП. Например, в Санкт-Петербурге недавно приняли МЗП на 2022 год — 21 500 руб.
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