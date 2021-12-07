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Кто работал с Тендерпланом, отзовитесь: нам нужны ваши отзывы

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«Клерку» нужны ваши отзывы о компании «Тендерплан» для «Рейтинга компаний».

Тендерплан — полноценная система, в которой есть всё — от детального поиска тендеров, до аналитики и услуг профильного юриста.

Компания ведет блог на «Клерке». Вот последние публикации:

В интернете про Тендерплан пишут так:

А еще: 

Хвалят простой интерфейс, хорошо настроенную аналитику, удобство в использовании. При этом многие жалуются на веб-версию, у некоторых — сложности с адаптацией к поиску. 

Есть и один отзыв в «Рейтинге компаний»:

1

Один-единственный отзыв, но очень хороший. А мы хотим еще: расскажите подробнее, что нравится в сервисе, что не нравится. Может, есть советы, что добавить.

Пишите ваши отзывы.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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