Кто работал с Тендерпланом, отзовитесь: нам нужны ваши отзывы

«Клерку» нужны ваши отзывы о компании «Тендерплан» для «Рейтинга компаний».
Тендерплан — полноценная система, в которой есть всё — от детального поиска тендеров, до аналитики и услуг профильного юриста.
Компания ведет блог на «Клерке». Вот последние публикации:
- Закон 360-ФЗ: чего ждать от 2022 года в госзакупках?
- А вы уже перерегистрировались в ЕИС?
- Ответственность участников закупок: практика ФАС, штрафы и РНП.
В интернете про Тендерплан пишут так:
А еще:
Хвалят простой интерфейс, хорошо настроенную аналитику, удобство в использовании. При этом многие жалуются на веб-версию, у некоторых — сложности с адаптацией к поиску.
Есть и один отзыв в «Рейтинге компаний»:
Один-единственный отзыв, но очень хороший. А мы хотим еще: расскажите подробнее, что нравится в сервисе, что не нравится. Может, есть советы, что добавить.
Пишите ваши отзывы.
АКЦИЯ НЕДЕЛИ!
На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок