Стало известно, как заполнять трудовую книжку, если компания по-прежнему оформляет приказы о приеме

То, что приказ о приеме на работу теперь стал необязательным документом не означает что его нельзя указывать в трудовой книжке.

Поправки в статью 68 ТК начали действовать с 22 ноября 2021 года. Теперь компания не обязана оформлять приказ, но может это делать по старинке.

Введение этого новшества вызвало вопросы у кадровиков. Дело в том, что правилами заполнения трудовых книжек (приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021) не предусмотрено указание реквизитов именно трудового договора.

Поправок в этот приказ из-за новой редакции статьи 68 ТК никто не вносил. Что же делать?

Роструд поясняет, что можно указывать там трудовой договор, несмотря на то, что правилами это не предусмотрено.

Ок, кадровики приняли к сведению.

Но тут же возник другой вопрос. Если обязательный приказ официально отменили и неофициально дали добро на указание в трудовой реквизитов договора, не значит ли это что реквизиты приказа теперь там указывать вообще нельзя? Ведь документ-то перестал быть обязательным.

Роструд спешит успокоить. Если фирма продолжает оформлять приказы, значит она по-прежнему указывает их реквизиты в трудовой книжке.

О новых правилах заполнения трудовых книжек мы писали тут.