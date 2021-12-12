Стало известно, как заполнять трудовую книжку, если компания по-прежнему оформляет приказы о приеме

То, что приказ о приеме на работу теперь стал необязательным документом не означает что его нельзя указывать в трудовой книжке.
Поправки в статью 68 ТК начали действовать с 22 ноября 2021 года. Теперь компания не обязана оформлять приказ, но может это делать по старинке.
Введение этого новшества вызвало вопросы у кадровиков. Дело в том, что правилами заполнения трудовых книжек (приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021) не предусмотрено указание реквизитов именно трудового договора.
Поправок в этот приказ из-за новой редакции статьи 68 ТК никто не вносил. Что же делать?
Роструд поясняет, что можно указывать там трудовой договор, несмотря на то, что правилами это не предусмотрено.
Ок, кадровики приняли к сведению.
Но тут же возник другой вопрос. Если обязательный приказ официально отменили и неофициально дали добро на указание в трудовой реквизитов договора, не значит ли это что реквизиты приказа теперь там указывать вообще нельзя? Ведь документ-то перестал быть обязательным.
Роструд спешит успокоить. Если фирма продолжает оформлять приказы, значит она по-прежнему указывает их реквизиты в трудовой книжке.
О новых правилах заполнения трудовых книжек мы писали тут.
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