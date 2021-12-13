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Сотрудник будет платить НДФЛ, если ему бесплатно оформят вкладыш к трудовой книжке

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Рубрика НДФЛ
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Работодатель сам покупает бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. Но если сотрудник не заплатит фирме за трудовую — он будет платить НДФЛ.

Разъяснения дает Минфин в письме от 29.11.2021 № 03-04-05/96411.

С 1 сентября 2021 года трудовые книжки и вкладыши к ним оформляются по новым правилам. Они утверждены приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021. В подробностях мы разбирали это документ здесь.
С 1 января 2021 года бумажные трудовые на новых работников не оформляют. Они нужны только для оформления дубликата. А вот вкладыши продолжают оформлять, если человек не перешел на ЭТК.

В приказе № 320н нет прямого и четкого указания на то, что работник обязательно должен оплачивать бланк трудовой. В старых правилах это было указано четко.

Сейчас есть лишь косвенные намеки на это.

Например, в пункте 41 говорится, что кадровик ежемесячно должен сдавать в бухгалтерию отчет о сумме, полученной за трудовые, и прикладывать к отчету приходно-кассовые ордера.

В пункте 45 сказано, что если трудовая испорчена по вине работодателя, брать за нее деньги с сотрудника нельзя.

Таким образом непонятно, точно ли надо брать с сотрудников деньги или можно не брать.

А вот Минфин уверен, что брать надо. Там ссылаются на пункт 41 приказа № 320н.

А если работодатель решил не брать деньги с сотрудников и оформлять им трудовые бесплатно, у людей возникает натуральный доход. Этот доход облагается НДФЛ, считает Минфин.

Кстати, Иван Шкловец из Роструда сказал, что порядок оплаты бланков трудовых может быть установлен локальными нормативными актами компании.

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