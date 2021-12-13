Нерезидент не платит НДФЛ при продаже жилья, которым он владел более 5 лет

Минимальный срок владения жильем, при котором не будет НДФЛ с продажи, составляет 5 лет. Если квартира получена в наследство или в дар, срок будет 3 года. Эти правила действуют, в том числе и для нерезидентов РФ.

Разъяснения дал Минфин в письме от 18.11.2021 № 03-04-05/93214.

Если человек в основном живет за границей, но имел квартиру в России и продал ее, правила по сроку для НДФЛ у него такие же, как у всех.

Норма по освобождению нерезидентов от НДФЛ при владении жильем более минимального срока действует с 01.01.2019.

Однако это не значит, что она применяется только к жилью, купленному в 2019 году и позже.

По закону эта норма применяются физлицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, в отношении имущества вне зависимости от даты его приобретения.

Таким образом, и для резидентов, и для нерезидентов правила одинаковые.

Владел квартирой более 5 лет – НДФЛ платить не надо. Если квартира получена в наследство, в дар, приватизирована – безналоговый период наступит уже через 3 года. Если квартира получена в наследство, в дар, приватизирована – безналоговый период наступит уже через 3 года.

Кроме того, в некоторых регионах минимальный срок владения снижен с 5 лет до 3-ех. Таблицу с перечнем регионов смотрите здесь.