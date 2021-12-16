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Бухгалтеры спорят, сколько СЗВ-ТД будет при переходе работника на совместительство

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Если работник решил с основного места работы перейти на совместительство в одной компании, можно обойтись без увольнения и приема. Минтруд в прошлогоднем письме разрешил это делать переводом. Значит, СЗВ-ТД будет одна.

Спрашивает наш подписчик.

«Если сотрудник работал по основному месту работы и решил перейти на основное место в другую компанию, а в нашей остаться по совместительству, надо сдавать СЗВ-ТД?».

В комментариях считают, что нужно два раза сдавать, потому что сначала сотрудника увольняют с основного места работы (первая СЗВ-ТД), а потом принимают по совместительству (вторая СЗВ-ТД).

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Однако есть мнение, и оно активно подтверждается в последние годы, что в данном случае работника можно просто переоформить переводом, и сдавать только одну СЗВ-ТД.

Подобная позиция отражена в письме Минтруда № 14-2/В-308 от 25.03.2020. Там рассматривали зеркальную ситуацию — когда переводят из совместителей на основное место работы, но суть в том, что не нужно сначала увольнять, а потом принимать.

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