При продаже унаследованной квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы

В общем случае продать квартиру без НДФЛ можно через 5 лет. Но если она досталась вам в наследство, то — через 3 года. Если продаете раньше — будет НДФЛ, но базу для его расчета можно уменьшить.

Во-первых, есть имущественный вычет в 1 млн рублей.

То есть налог посчитают как (Д — 1 000 000) х 13 %, где Д — доход, продажная стоимость квартиры.

Во-вторых, можно уменьшить доход на расходы, которые понес наследодатель на покупку этой квартиры. Если она досталась ему бесплатно (например, по приватизации), то расхода не будет. Если же человек ее купил, то его наследники могут учесть этот факт и НДФЛ при продаже будет меньше.

Такое разъяснения дает Минфин в письме № 03-08-05/94902 от 24.11.2021.

То есть налог посчитают как (Д — Р) х 13 %, где Д — доход, продажная стоимость квартиры; Р — расход, покупная стоимость квартиры.