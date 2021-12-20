Если недостроенная квартира досталась вам бесплатно, НДФЛ платить не придется

Полученная в дар квартира облагается НДФЛ, а полученное право требования (будущая квартира в недостроенном доме) — не облагается.
Минфин в письме № 03-04-05/96062 от 26.11.2021 рассмотрел ситуацию, когда человек (цессионарий) получил безвозмездно право требования по ДДУ.
По Гражданскому кодексу это трактуется как подарок (п.3 ст. 576 ГК).
Если даритель — тоже физлицо, то доход нового владельца будущей квартиры не облагаются НДФЛ.
По п. 18.1 ст. 217 НК не облагаются НДФЛ доходы физлиц по дарению от других физлиц. Исключение — дарение:
- недвижимого имущества;
- транспортных средств;
- акций;
- долей;
- паев.
Право требования по ДДУ — это не недвижимое имущество, а имущественное право. Про него, как про исключение из п.18.1 ст. 217 НК, ничего не сказано.
А значит такой доход не облагается НДФЛ.
А вот если бы дом был сдан, право собственности на квартиру оформлено, то дарение бы уже облагалось НДФЛ.
Правда, в этом случае налога не будет, если даритель — близкий родственник. Кто относится к этой категории — смотрите здесь.
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