Если недостроенная квартира досталась вам бесплатно, НДФЛ платить не придется

Полученная в дар квартира облагается НДФЛ, а полученное право требования (будущая квартира в недостроенном доме) — не облагается.

Минфин в письме № 03-04-05/96062 от 26.11.2021 рассмотрел ситуацию, когда человек (цессионарий) получил безвозмездно право требования по ДДУ.

По Гражданскому кодексу это трактуется как подарок (п.3 ст. 576 ГК).

Если даритель — тоже физлицо, то доход нового владельца будущей квартиры не облагаются НДФЛ.

По п. 18.1 ст. 217 НК не облагаются НДФЛ доходы физлиц по дарению от других физлиц. Исключение — дарение:

недвижимого имущества ;

; транспортных средств;

акций;

долей;

паев.

Право требования по ДДУ — это не недвижимое имущество, а имущественное право. Про него, как про исключение из п.18.1 ст. 217 НК, ничего не сказано. А значит такой доход не облагается НДФЛ.

А вот если бы дом был сдан, право собственности на квартиру оформлено, то дарение бы уже облагалось НДФЛ.

Правда, в этом случае налога не будет, если даритель — близкий родственник. Кто относится к этой категории — смотрите здесь.