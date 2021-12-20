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Взятки в госзакупках всего составили 6,6 трлн руб.

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Рубрика Госзакупки
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Это треть бюджета страны. Не менее 2/3 компаний, занятых к госконтрактах, сталкивались со взятками. А средняя сумма отката — 22,5% от суммы контракта.

К таким результатам пришли в результате опроса специалисты НИУ ВШЭ. Они анонимно опросили 1,2 тыс. компаний.

В выборку вошли:

  • 53% — микропредприятия,
  • 34% — малый бизнес,
  • 6% — средний бизнес;
  • около 7% — крупный.

Для точности исследования участникам опроса задавали в том числе и косвенные вопросы. Например, «Как вы думаете, от чего зависит, платят ли компании неформально при госзакупках?».

Не менее двух третей компаний сказали, что неформальные выплаты в госзакупках есть Сумма взятки называлась разная, от 3% до 65% от стоимости контракта. Чаще всего называли 3, 5, 10, 15 и 20%.

37% назвали главным фактором для получения контракта сговор, либо вертикальный (заказчик — исполнитель), либо горизонтальный (между исполнителями).

А 14% опрошенных взятки при госзакупках не платили.

По материалам «РБК».

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