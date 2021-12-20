Взятки в госзакупках всего составили 6,6 трлн руб.

Это треть бюджета страны. Не менее 2/3 компаний, занятых к госконтрактах, сталкивались со взятками. А средняя сумма отката — 22,5% от суммы контракта.
К таким результатам пришли в результате опроса специалисты НИУ ВШЭ. Они анонимно опросили 1,2 тыс. компаний.
В выборку вошли:
- 53% — микропредприятия,
- 34% — малый бизнес,
- 6% — средний бизнес;
- около 7% — крупный.
Для точности исследования участникам опроса задавали в том числе и косвенные вопросы. Например, «Как вы думаете, от чего зависит, платят ли компании неформально при госзакупках?».
Не менее двух третей компаний сказали, что неформальные выплаты в госзакупках есть Сумма взятки называлась разная, от 3% до 65% от стоимости контракта. Чаще всего называли 3, 5, 10, 15 и 20%.
37% назвали главным фактором для получения контракта сговор, либо вертикальный (заказчик — исполнитель), либо горизонтальный (между исполнителями).
А 14% опрошенных взятки при госзакупках не платили.
По материалам «РБК».
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