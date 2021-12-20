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Вакансия «бухгалтер-курьер». Просто начальный уровень профессии, но бухгалтеры возмутились

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Из текста вакансии понятно, что это скорее помощник бухгалтера, который будет что-то «ногами» отвозить и привозить. И желательно, который будет разбираться в том, что привез.

Рассказал наш подписчик.

«Вот такого, я еще не видела, реальная, прямо сейчас вакансия на hh. Что еще они придумают? Бухгалтер-уборщица, бухгалтер-горничная».

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Вакансия на самом деле существует, для начального уровня, просто назвать почему-то решили не помощником бухгалтера с функциями курьера, а бухгалтером-курьером.

А в комментариях шутят:

«Если большая зарплата, плюс обувь каждый сезон, личный водитель, то лучше даже курьером с функцией бухгалтера, без субсидиарки».

А про бухгалтера-горничную вспомнили про вакансию, где бухгалтер должна была следить за наличием туалетной бумаги в офисе.

Кто-то просто вспоминает, что по сути раньше бухгалтеры и были как курьеры — и в налоговую и в фонды, везде сами ездили.

А кто-то попытался объяснить, почему в этой вакансии так:

«Думаю, что надо ездить собирать первичку у контрагентов. Чтобы разбирался в ней и сразу мог проверить на месте все ли доки. А то обычные курьеры привозят вечно не то, что надо. Потом говорят, я не разбираюсь, что дали, то и привез».

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