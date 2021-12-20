Из текста вакансии понятно, что это скорее помощник бухгалтера, который будет что-то «ногами» отвозить и привозить. И желательно, который будет разбираться в том, что привез.
Рассказал наш подписчик.
«Вот такого, я еще не видела, реальная, прямо сейчас вакансия на hh. Что еще они придумают? Бухгалтер-уборщица, бухгалтер-горничная».
Вакансия на самом деле существует, для начального уровня, просто назвать почему-то решили не помощником бухгалтера с функциями курьера, а бухгалтером-курьером.
А в комментариях шутят:
«Если большая зарплата, плюс обувь каждый сезон, личный водитель, то лучше даже курьером с функцией бухгалтера, без субсидиарки».
А про бухгалтера-горничную вспомнили про вакансию, где бухгалтер должна была следить за наличием туалетной бумаги в офисе.
Кто-то просто вспоминает, что по сути раньше бухгалтеры и были как курьеры — и в налоговую и в фонды, везде сами ездили.
А кто-то попытался объяснить, почему в этой вакансии так:
«Думаю, что надо ездить собирать первичку у контрагентов. Чтобы разбирался в ней и сразу мог проверить на месте все ли доки. А то обычные курьеры привозят вечно не то, что надо. Потом говорят, я не разбираюсь, что дали, то и привез».
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