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Аренда жилья подорожает на 15-20%

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Рубрика Арендные отношения
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Государственная система по регистрации договоров аренды жилья и другой недвижимости должна стать единственной площадкой, через которую будет проходить оплата по аренде. Бизнес предупреждает, что арендная плата из-за этого резко вырастет.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российскую ассоциацию электронных коммуникаций.

Ассоциация направила письмо на имя вице-премьера Чернышенко. По мнению экспертов, в поправках, которые разрабатывает Минстрой, не учтено, что некоторые арендодатели — самозанятые. Поскольку площадка будет проводить все платежи, она же будет и налоговым агентом. Самозанятый не сможет воспользоваться льготной ставкой 4%, если документ примут в текущей редакции.

Рост ставок по аренде также будет не только из-за налоговой нагрузки, а в том числе из-за комиссии оператору системы.

Кроме того, эксперты считают, что у людей должна остаться возможность заключать договоры на бумаге и регистрировать их через МФЦ.

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