Бухгалтеры хотят стишки-запоминалки по всем отчетам

Стишков-запоминалок по отчетности, к сожалению, нет. Но есть календарь бухгалтера, в котором проставлены все даты сдачи отчетов и уплаты налогов.

Вопрос задали в одном из бухгалтерских ВК-сообществ:

Кто-то даже предложил автору поста самому составить такие стишки:

«Как стихи напишете, опубликуйте. Для памяти, говорят, полезно».

А вообще для того, чтобы не забыть про отчет, надо пользоваться календарем бухгалтера. Редакция «Клерка» специально для вас разработала такой календарь на 2022 год.

Он реализован на сервисе «Google Календарь». Поэтому его можно добавить в свои календари на Google или прочто подписаться на рассылку нужных уведомлений.