Налоговики требуют декларации по НДС от упрощенцев. Год новый, проблемы старые

У налоговиков в первые рабочие дни года случился сбой: ИП и ООО на упрощенке получили требования сдать декларации по НДС.

Рассказал наш подписчик.

«ИП который на УСН 6% (проверил в ЛК) пришло уведомление о несдаче декларации по НДС за 3-й квартал 2021, это вообще как может быть?».

Явно ведь сбой, но на требование придется отвечать, чтобы не словить блокировку и штраф.

В комментариях поделились о подобной проблеме:

«И у меня такое письмо! Пока по одной ООО из пяти. 29 декабря пришло. ООО рабочее. Уже отписала, что на УСН больше 10 лет и т.д.».

Автор пишет, что сумел дозвониться до налоговой. Там сказали, что это глюк, и можно просто отписаться, что компания на УСН и подавать декларацию по НДС обязанности нет.