Впервые участвуете в госзакупках, пишете жалобу в ФАС или есть вопросы по 44-ФЗ или 223-ФЗ? Спросите эксперта на форуме

Вы говорите — форумы больше не работают, а «Клерк» говорит — еще как. Каждый день читатели задают свои вопросы про бухгалтерию, налоги, декларации, кадры и многое другое вот тут. А отвечают на них не только другие участники форума, но и наши эксперты.

Малому бизнесу даны большие привилегии для участия в госзакупках — пониженные комиссии, ускоренная оплата по контрактам, особые условия при подаче гарантий для участия в торгах и заключения контракта. Но вот защититься от недобросовестного заказчика или разобраться в хитростях электронных площадок могут не все предприниматели. А «Клерк» бизнесу помогает.

Теперь у вас есть возможность спросить профи о госзакупках, судебной практике по спорам с заказчиком, участию в торгах и многом другом.

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