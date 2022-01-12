Впервые участвуете в госзакупках, пишете жалобу в ФАС или есть вопросы по 44-ФЗ или 223-ФЗ? Спросите эксперта на форуме

Вы говорите — форумы больше не работают, а «Клерк» говорит — еще как. Каждый день читатели задают свои вопросы про бухгалтерию, налоги, декларации, кадры и многое другое вот тут. А отвечают на них не только другие участники форума, но и наши эксперты.
Малому бизнесу даны большие привилегии для участия в госзакупках — пониженные комиссии, ускоренная оплата по контрактам, особые условия при подаче гарантий для участия в торгах и заключения контракта. Но вот защититься от недобросовестного заказчика или разобраться в хитростях электронных площадок могут не все предприниматели. А «Клерк» бизнесу помогает.
Теперь у вас есть возможность спросить профи о госзакупках, судебной практике по спорам с заказчиком, участию в торгах и многом другом.
Кстати, мы проводим опрос на тему закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, поучаствуйте.
Задайте вопрос на форуме и поставьте один из тегов: закупки, 44фз, 223фз, госзакупки, тендеры, споры ФАС. Теги ставьте вот тут:
Эксперт Клерк.Консультаций Константин Чупырь — судебный и налоговый юрист, налоговый консультант, член Палаты Налоговых Консультантов ответит на ваш вопрос. Пишите в комментариях — каких материалов вам не хватает на «Клерке», о чем вы хотели бы больше читать.
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