Чтобы не платить НДФЛ с продажи жилья, семья должна купить новый дом, а не строить его

Семьи с двумя и более детьми освободили от НДФЛ с продажи жилья при любом сроке владения. Но есть условие – покупка нового, лучшего жилья. Именно покупка, а не строительство.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-09/102271 от 15.12.2021.

Чтобы не платить НДФЛ с продажи дома, семья должна в этом же году или до 30 апреля следующего года купить другой дом – лучше прежнего (по площади или стоимости). То есть семья должна улучшить свои жилищные условия.

Минфин сообщает, что при подготовке этих изменений в НК не учитывались случаи получения права собственности в результате строительства жилого дома.