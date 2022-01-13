Чтобы не платить НДФЛ с продажи жилья, семья должна купить новый дом, а не строить его

Семьи с двумя и более детьми освободили от НДФЛ с продажи жилья при любом сроке владения. Но есть условие – покупка нового, лучшего жилья. Именно покупка, а не строительство.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-09/102271 от 15.12.2021.
Чтобы не платить НДФЛ с продажи дома, семья должна в этом же году или до 30 апреля следующего года купить другой дом – лучше прежнего (по площади или стоимости). То есть семья должна улучшить свои жилищные условия.
Минфин сообщает, что при подготовке этих изменений в НК не учитывались случаи получения права собственности в результате строительства жилого дома.
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