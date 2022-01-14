ФНС озвучила четыре изменения по НДФЛ с продажи и покупки квартир в 2022 году

В 2022 году в некоторых случаях не надо сдавать 3-НДФЛ с продажи жилья.

1. Доход = вычет

В декларации 3-НДФЛ теперь можно не указывать доходы от продажи имущества с малым сроком владения, если его доход полностью перекрывается вычетом.

Вычет составляет: 1 млн рублей — для жилой недвижимости;

250 тысяч рублей — для иной недвижимости;

250 тысяч рублей — для иного имущества (за исключением ценных бумаг).

Если доходы выше вычета, придется сдавать декларацию.

Когда надо, а когда не надо сдавать 3-НДФЛ с продажи жилья — смотрите в нашей таблице.

2. Покупка квартиры в новостройке

При покупке квартиры в новом доме право на вычет возникает с даты акта приемки-передачи от застройщика. Но обратиться за вычет можно после того, как будет оформлено право собственности.

ФНС заявляет, что эта норма применяется к квартирам, переданным застройщиком с 01.01.2022.

3. Семьи с детьми

Семьи с детьми теперь освобождаются от НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения. Нововведение касается доходов, полученных в 2021 году.

Есть условия:

до 30 апреля следующего года надо купить другое жилье;

общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у старого;

возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно);

кадастровая стоимость проданного жилого помещения менее 50 млн рублей;

у семьи нет более 50 % в другом жилье, которое лучше нового.

4. Продажа квартиры в новостройке

Минимальный срок владения квартирой, приобретенным по договору долевого участия (ДДУ), отсчитывается с момента полной оплаты стоимости.

Если была дополнительная оплата, она не учитывается.

Это правило применяется задним числом, с доходов за 2019 год.