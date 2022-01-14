ФНС озвучила четыре изменения по НДФЛ с продажи и покупки квартир в 2022 году

В 2022 году в некоторых случаях не надо сдавать 3-НДФЛ с продажи жилья.
1. Доход = вычет
В декларации 3-НДФЛ теперь можно не указывать доходы от продажи имущества с малым сроком владения, если его доход полностью перекрывается вычетом.
Вычет составляет:
- 1 млн рублей — для жилой недвижимости;
- 250 тысяч рублей — для иной недвижимости;
- 250 тысяч рублей — для иного имущества (за исключением ценных бумаг).
Если доходы выше вычета, придется сдавать декларацию.
Когда надо, а когда не надо сдавать 3-НДФЛ с продажи жилья — смотрите в нашей таблице.
2. Покупка квартиры в новостройке
При покупке квартиры в новом доме право на вычет возникает с даты акта приемки-передачи от застройщика. Но обратиться за вычет можно после того, как будет оформлено право собственности.
ФНС заявляет, что эта норма применяется к квартирам, переданным застройщиком с 01.01.2022.
3. Семьи с детьми
Семьи с детьми теперь освобождаются от НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения. Нововведение касается доходов, полученных в 2021 году.
Есть условия:
- до 30 апреля следующего года надо купить другое жилье;
- общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше, чем у старого;
- возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно);
- кадастровая стоимость проданного жилого помещения менее 50 млн рублей;
- у семьи нет более 50 % в другом жилье, которое лучше нового.
4. Продажа квартиры в новостройке
Минимальный срок владения квартирой, приобретенным по договору долевого участия (ДДУ), отсчитывается с момента полной оплаты стоимости.
Если была дополнительная оплата, она не учитывается.
Это правило применяется задним числом, с доходов за 2019 год.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.