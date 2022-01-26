Налоговики перестали принимать сканы документов больше 5Мб за один раз. Операторы ЭДО тут ни при чем

Бухгалтеры жалуются, что в налоговую по ТКС нельзя за один раз отправить файлы объемом более 5Мб. Это не из-за операторов ЭДО, а из-за того, что налоговики сами ограничили объем в конце 2021 года.

Спрашивает наш подписчик.

«Скажите, пожалуйста, через СБИС теперь не отправить письмо тяжелее пяти мегабайт? Обычно налоговой отправляем письмо с документами на возмещение, там все файлы, письмо достигать могло 100 Мб.

Сейчас СБИС запрещает отправлять письмо тяжелее 5 Мб. Как Вы передаёте файлы на возмещение? Через реестр?».

В комментариях пишут, что это виноваты не операторы ЭДО, а налоговики. И через СБИС, и через «Контур», и через 1С за один раз можно отправить сканы общим объемом не более 5 Мб. Приходится десятки писем отправлять налоговикам в ответ на требование.

«Мне предстоит порядка 5 ... тысяч листов предоставить Я не хочу сдавать их в непонятный бокс, где неизвестно кто отметку поставит, что принял, и как их запихать через контур, тоже не представляю» — пишет подписчик.

Вот такая она, цифровизация.