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Налоговики перестали принимать сканы документов больше 5Мб за один раз. Операторы ЭДО тут ни при чем

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Рубрика ЭДО
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Бухгалтеры жалуются, что в налоговую по ТКС нельзя за один раз отправить файлы объемом более 5Мб. Это не из-за операторов ЭДО, а из-за того, что налоговики сами ограничили объем в конце 2021 года.

Спрашивает наш подписчик.

«Скажите, пожалуйста, через СБИС теперь не отправить письмо тяжелее пяти мегабайт? Обычно налоговой отправляем письмо с документами на возмещение, там все файлы, письмо достигать могло 100 Мб.

Сейчас СБИС запрещает отправлять письмо тяжелее 5 Мб. Как Вы передаёте файлы на возмещение? Через реестр?».

От редакции: СБИС тут ни при чем. Это сами налоговики уменьшили объем для пересылки сканов по ТКС с 72 Мб до 5 Мб с 1 декабря прошлого года. Основание — Приказ ФНС от 22.11.2021 № ЕД-7-26/1011@.

В комментариях пишут, что это виноваты не операторы ЭДО, а налоговики. И через СБИС, и через «Контур», и через 1С за один раз можно отправить сканы общим объемом не более 5 Мб. Приходится десятки писем отправлять налоговикам в ответ на требование.

«Мне предстоит порядка 5 ... тысяч листов предоставить Я не хочу сдавать их в непонятный бокс, где неизвестно кто отметку поставит, что принял, и как их запихать через контур, тоже не представляю» — пишет подписчик.

Вот такая она, цифровизация.

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