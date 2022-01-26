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Вот уже три года налоговики «тихонько принимают отчетность» в январе

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Вчера исполнилось три года сообщению налоговиков о том, что «отчетность тихонько принимается». Больше таких сообщений вроде не было, но проблемы с приемом отчетности повторяются каждый год.

К примеру, недавно мы писали: Налоговики 10 дней не принимают декларации. Проблема в операторах, или у них сбой?

Вспомнил об этом шедевре в соцсетях Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ».

«Каждый год начинается с „тихонько обрабатывается“. С — стабильность, третий год».

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Об этом «тихонько принимается» на «Клерке» писали в 2019 году. Рассылка была три года назад, а проблема по-прежнему осталась.

Кому не видно на скрине, вот что там написано (стилистика оригинала сохранена):

«Все, кто представляет отчетность в Инспекцию, пожалуйста, не переживайте.

Вся Ваша отчетность поступает в Инспекцию и тихонько обрабатывается

По всей России технические проблемы с поступлением отчетности и отправки Вам подтверждающих документов. Вся отчетность, отправленная вами (тут писавший, видимо, устал ставить заглавную букву — прим. ред.) в Инспекцию, примется вашей датой отправки отчета. Советуем просто набраться терпения и ждать. Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства».

В комментариях посоветовали отвечать налоговикам в подобном ключе:

«Пожалуйста, не переживайте, мы тихонечко предоставляем декларации. Советуем просто набраться терпения и ждать. Спасибо за понимание».

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