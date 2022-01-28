Новый сотрудник потерял трудовую книжку? Пусть несет дубликат с прошлой работы

Если сотрудник утверждает, что потерял трудовую книжку, ему стоит обратиться на прошлую работу и попросить дубликат.

Спрашивает наш подписчик.

«Мне нужно принять сотрудника на работу, а он потерял трудовую. Он должен восстановить трудовую?

Или проще всего на прошлой работе написать заявление о переходе на электронную трудовую книжку?».

В комментариях ответили:

«По правилам работник должен обратиться на последнее место работы чтобы ему сделали дубликат. При переходе на ЭТК в бумажную трудовую делается запись о переходе».

Кто-то пишет, что сами заводят новую, но это, наверное, если сотрудник по каким-либо причинам не может взять дубликат на старой работе. Или не хочет светить прошлые места работы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.

Записаться>>>