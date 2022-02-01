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Бухгалтеры не показывают убытки в декларации. Так меньше возни с налоговиками

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Как показали результаты опроса, две трети бухгалтеров предпочитают убытки в декларации не показывать, чтобы потом не было лишних вопросов от налоговиков.

Опрос мы провели на «Клерке»:

1

А также в телеграм-канале:

2

Результаты в обоих случаях почти совпали — треть бухгалтеров показывают убытки, и заодно, наверное, готовят отписку на возможные претензии налоговиков. А две трети не хотят тратить время на переписку с налоговиками и показывают пусть небольшую, но прибыль.

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