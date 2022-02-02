С работников не будут брать НДФЛ за прививки от ковида, оплаченные работодателем

Если работодатель организовал вакцинацию сотрудников в платной клинике, такие расходы можно учесть для налога на прибыль. А сотрудникам не придется платить НДФЛ. По страховым взносам пока не все понятно.

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-06/991 от 13.01.2022.

У физлиц возникает натуральный доход, если фирма оплатила какие-то услуги в интересах работника.

Но оплата за вакцинацию связана с обеспечением нормальных условий труда (ст. 212 ТК). Это не считается оплатой в интересах налогоплательщика. Поэтому дохода у сотрудника не возникает и платить НДФЛ он не должен.

А вот что касается страховых взносов, то Минфин заявил, что сначала надо изучить договор работодателя с клиникой. И уже после этого можно будет сказать — облагается оплата за вакцинацию взносами или нет.

В расходы по налогу на прибыль платные прививки включить можно (пп. 49 п.1 ст. 264 НК).