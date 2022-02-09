Самозанятые не могут сдавать авто в аренду своему работодателю

Минфин считает, что аренда — это услуги. А услуги работодателю не подпадают под НПД.
Самозанятые не могут сотрудничать с компаниями, в которых они работали менее 2 лет назад. Запрет прописан в законе № 422-ФЗ и касается оказания услуг/выполнения работ.
В письме № 03-11-09/1889 от 17.01.2022 Минфин делает вывод, что по этой причине нельзя оказывать услуги по сдаче в аренду движимого имущества работодателю.
Отметим, что это не первое письмо Минфина с подобным разъяснением. Ведомство неоднократно заявляло, что сдача в аренду недвижимости или автомобиля работодателю не может облагаться НПД.
Между тем, аренда не является ни услугой, ни работой. Это имущественное право.
И мнение Минфина по этому вопросу — спорное. Почему, мы объясняли здесь.
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