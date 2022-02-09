Налоговики требуют от компании самой допросить человека

Налоговикам лень самим проводить допрос, и они поручают это компании, где работает нужный им человек. Причем в виде требования.
Рассказала адвокат Карина Урберг, партнер АБ «Центр Экономической Безопасности».
«Когда налоговая не определилась, есть проверка или нет и лень проводить допрос, то можно направить требование сторонней организации, в которой физлицо также имеет честь трудиться».
В комментариях автор поста пишет:
«Такую важную миссию поручили! Директор клиента даже хотел зелёный кафтан найти для опроса сотрудника, чтобы аутентичненько было!».
А вообще, о подобном случае на «Клерке» недавно писали — когда налоговая перепутала коммерческую компанию с МВД и предложила привести директоров ее контрагентов на допрос.
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