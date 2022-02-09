Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики требуют от компании самой допросить человека

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Налоговикам лень самим проводить допрос, и они поручают это компании, где работает нужный им человек. Причем в виде требования.

Рассказала адвокат Карина Урберг, партнер АБ «Центр Экономической Безопасности».

«Когда налоговая не определилась, есть проверка или нет и лень проводить допрос, то можно направить требование сторонней организации, в которой физлицо также имеет честь трудиться».

1

2

 

В комментариях автор поста пишет:

«Такую важную миссию поручили! Директор клиента даже хотел зелёный кафтан найти для опроса сотрудника, чтобы аутентичненько было!».

А вообще, о подобном случае на «Клерке» недавно писали — когда налоговая перепутала коммерческую компанию с МВД и предложила привести директоров ее контрагентов на допрос.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить