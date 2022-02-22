До 30 российских банков могут закрыться в 2022 году

К началу 2022 года финансовое состояние банков ухудшилось, что повлияло на индекс здоровья банковского сектора. В этом году могут уйти с рынка около 30 банков.

К таким результатам пришли аналитики агентства «Эксперт РА».

Агентство не прогнозирует закрытие конкретных банков, а просто вычисляет «математическое ожидание уходов с рынка». При расчетах индекса в базу вошли 339 кредитных организаций.

На 1 января 2022 года индекс здоровья банковского сектора снизился до 91,2%. Это значит, что остальные 8,8% банков могут в ближайший год прекратить работать. Будет необязательно отзыв лицензии, просто собственники могут принять решение о добровольной ликвидации или присоединении к другому банку.

По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, собственники убыточных и бесперспективных банков, возможно, уже думают о закрытии. Но пока они этого не решили, показатели падают и влияют на статистику.

По материалам «РБК».