Самозанятые жалуются, что им не платят компенсацию отпуска

Люди регистрируются плательщиками НПД по просьбе нового работодателя. А уже после «увольнения» пытаются доказать, что это был трудовой договор.
Подобная жалоба поступила на портал Роструда.
Он не хотел быть самозанятым, но его вынудили. Заключать с ним трудовой договор работодатель отказался.
При увольнении человеку не отдали зарплату, а про компенсацию неиспользованного отпуска речь вообще не идет.
Роструд напомнил, что заключение договоров ГПХ, фактически регулирующих трудовые отношения, не допускается.
Договор ГПХ может быть признан трудовым, если человек:
- подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка;
- выполнял трудовую функцию по должности в соответствии с штатным расписанием;
- и т.д.
Признать этот договор трудовым может или сам работодатель добровольно (по заявлению сотрудника или предписанию ГИТ), или суд.
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