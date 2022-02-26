Самозанятые жалуются, что им не платят компенсацию отпуска

Люди регистрируются плательщиками НПД по просьбе нового работодателя. А уже после «увольнения» пытаются доказать, что это был трудовой договор.

Подобная жалоба поступила на портал Роструда.

Человек утверждает, что все признаки трудового договора были налицо и у него есть доказательства, в том числе скриншоты переписки.

Он не хотел быть самозанятым, но его вынудили. Заключать с ним трудовой договор работодатель отказался.

При увольнении человеку не отдали зарплату, а про компенсацию неиспользованного отпуска речь вообще не идет.