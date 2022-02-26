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Самозанятые жалуются, что им не платят компенсацию отпуска

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Рубрика Самозанятые
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Люди регистрируются плательщиками НПД по просьбе нового работодателя. А уже после «увольнения» пытаются доказать, что это был трудовой договор.

Подобная жалоба поступила на портал Роструда.

Человек утверждает, что все признаки трудового договора были налицо и у него есть доказательства, в том числе скриншоты переписки.

Он не хотел быть самозанятым, но его вынудили. Заключать с ним трудовой договор работодатель отказался.

При увольнении человеку не отдали зарплату, а про компенсацию неиспользованного отпуска речь вообще не идет.

Роструд напомнил, что заключение договоров ГПХ, фактически регулирующих трудовые отношения, не допускается.

Договор ГПХ может быть признан трудовым, если человек:

  • подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка;
  • выполнял трудовую функцию по должности в соответствии с штатным расписанием;
  • и т.д.

Признать этот договор трудовым может или сам работодатель добровольно (по заявлению сотрудника или предписанию ГИТ), или суд.

Проверьте ваши договоры с физлицами: трудовые, ГПХ и с самозанятыми

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