Мошенники пугают людей отключением банков от SWIFT

В Центробанке заверили, что средства россиян на их банковских счетах остаются в сохранности и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это не повлияет. И посоветовали быть бдительнее, мошенники активизировались.

Регулятор сообщает, что по всей стране люди получают очень много звонков или сообщений от мошенников. самый распространенный прием — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT.

ЦБ призвал людей быть бдительнее и напомнил, что отключение банков от SWIFT на внутренние переводы не повлияет.

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Материал «РИА Новости».