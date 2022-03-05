Евро на Forex за 132,28 рубля, Samsung приостановил поставки. Инвестдайджест

Евро на Forex торгуется на отметке 132,2772 рублей, доллар — 121,00 рубль. Нефть Brent - $118,05, золото - $1 974,50. Биткоин $39 046,14.
📴 Компания Samsung временно приостановила поставки в Россию.
📉 Fitch понизило рейтинги 32 российских банков.
🚫 Роскомнадзор заблокировал в РФ Facebook и Twitter.
💻 Microsoft приостановит поставки в Россию.
📈 В ОТП Банке повысили проценты по вкладам до 23%.
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