Евро на Forex за 132,28 рубля, Samsung приостановил поставки. Инвестдайджест

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Рубрика Инвестиции
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Евро на Forex торгуется на отметке 132,2772 рублей, доллар — 121,00 рубль. Нефть Brent - $118,05, золото -  $1 974,50. Биткоин $39 046,14.

📴 Компания Samsung временно приостановила поставки в Россию.

📉 Fitch понизило рейтинги 32 российских банков.

🚫 Роскомнадзор заблокировал в РФ Facebook и Twitter.

💻 Microsoft приостановит поставки в Россию.

📈 В ОТП Банке повысили проценты по вкладам до 23%.

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