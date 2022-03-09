Евро прыгает до 141,8 рубля, нефть выше $131, ЦБ ограничил валютные операции до 9 сентября. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 127,5 рублей, евро — 141,8 рублей. Нефть Brent на отметке $131,42, золото — $2 045,42. Биткоин — $41 569,79.

💵 В Китае обсуждают возможность инвестиций в российские компании. В такие, как «Газпром» или «Русал».

❌ Coca-cola, PepsiCo, Starbucks приостановили деятельность в России.

🏦 Центробанк ввел ограничения по валютным операциям с 9 марта по 9 сентября.

🚫 Российские власти ввели запрет на импорт и экспорт в некоторые страны.

🏡 Депутаты предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для новостроек.