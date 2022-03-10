Недельная инфляция 2,2%, евро на бирже 151,94 рубля. Инвестдайджест

Доллар с утра на Forex 137,47 рубля, евро — 151,94 рубля. Нефть марки Brent — $114.28, золото — $1 976,75, биткоин — $39 391,57.
🏡 За месяц новостройки в Москве подорожали на 5%.
🍫 Coca-Cola не будет останавливать производство в России.
💡 Правительственная комиссия одобрила национализацию имущества компаний, которые уходят из России.
📈 Недельная инфляция в России разогналась до 2,2%. Это максимум с 1998 года.
💳 С 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание карт.
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