Евро скачет выше 144 рублей, торгов на Мосбирже не будет всю неделю. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется на отметке 114,92 рубля, евро — 144,83. Нефть марки Brent — $109,03, золото — $1 978,10. Биткоин — $38 809,50.
💱 В банках можно открыть вклады в юанях, реалах, тенге, рупиях, и других валютах стран, которые не вводили санкции.
👍 До 9 сентября банки не будут брать комиссию за выдачу людям наличных долларов. Удержанную ранее — вернут.
📊 С 14 по 18 марта торгов на фондовом рынке Мосбиржи не будет.
🚫 PayPal прекращает услуги в России и рекомендует до 18 марта вывести остаток средств.
💸 США запретили поставки в Россию наличных долларов.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.