Доллар и нефть падают, люди скупают золото. Инвестдайджест

Доллар на Forex снизился до 96,5 рубля, евро — на отметке 107,48 рубля. Нефть марки Brent торгуется за $99,85, золото за $1 936,30. Биткоин вырос да $41 044,29.

📈 Годовая инфляция выросла до 12,54 %.

📉 ЦБ вчера второй день подряд снижал курсы доллара и евро.

💰 Люди бросились скупать золотые слитки в банках.

💻 Ввозные пошлины для вычислительной техники и электронных компонентов хотят обнулить.