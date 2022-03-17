Доллар и нефть падают, люди скупают золото. Инвестдайджест

Доллар на Forex снизился до 96,5 рубля, евро — на отметке 107,48 рубля. Нефть марки Brent торгуется за $99,85, золото за $1 936,30. Биткоин вырос да $41 044,29.
📈 Годовая инфляция выросла до 12,54 %.
📉 ЦБ вчера второй день подряд снижал курсы доллара и евро.
💰 Люди бросились скупать золотые слитки в банках.
💻 Ввозные пошлины для вычислительной техники и электронных компонентов хотят обнулить.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.